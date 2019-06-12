«Капитан очевидность» Тимошенко: В Украине ухудшается экономическая ситуация

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Своим громким заявлением лидер «Батькивщины» дала понять, что ее политическую силу пока рано списывать со счетов.

Со слов политика, экономическая ситуация в стране ухудшается колоссальными темпами. Бюджет недополучает запланированных доходных поступлений от налогов, а вместо этого пополняется за счет печатного станка Национального банка. При этом Юлия Владимировна напомнила, что осенью Украине предстоит выплатить МВФ около 2 млрд долларов.

Ситуация в экономике Украины очевидна для всех ее граждан, никакой новой информации Тимошенко не озвучила. Ранее Игорь Коломойский уже предлагал Владимиру Зеленскому, по примеру Греции и Аргентины, объявить дефолт по внешним долгам Украины, в том числе и по долгу перед МВФ. Но Президент не решился на такой шаг, вместо этого запланированы новые переговоры и создание новой программы финансирования.

Возникает вопрос, зачем еще больше нагнетать и без того сложную ситуацию? Ответ также очевиден – предстоящие досрочные парламентские выборы, последний шанс удержаться при власти для партии «Батькивщина», чьим лидером является Тимошенко. С учетом того, что в первом туре президентских выборов она заняла третье место, шанс пройти 5% барьер на парламентских выборах у нее есть. И этим шансом Тимошенко воспользуется, без сомнения.