Сегодня, 12:55

Бен Ходжес своими советами Киеву пытается «замылить» глаза России относительно истинных целей США.

Нынешний статус генерала в отставке позволяет бывшему командующему сухопутными силами США в Европе говорить без оглядки на дипломатический этикет. В своём интервью украинскому изданию американский военный под видом рекомендаций раздаёт практические указания к действию для нового руководства страны.

Ходжес не стал оригинальничать и постоянно напоминал, что действия «сепаратистов» на Донбассе курируются офицерами российской армии.

Поэтому, США будет в дальнейшем стараться вести разговор с Россией по Донбассу с позиции силы и с привлечением не только украинской стороны, но и ведущих стран ЕС.

Отставной генерал рассказал о планах возможной атаки Кремля на Украину через зону Чёрного моря и напомнил о важности укрепления ВМФ, которое сейчас происходит под руководством заокеанских инструкторов. Тем самым стал очевиден нехитрый план американцев в создании очага напряжённости в черноморской акватории, что заставит Москву сосредоточиться на безопасности Крыма и материковой части России.

Кроме этого, Ходжес тщательно упирал на российском вмешательстве в Сирии и Венесуэле, обнажив «больные мозоли» США, на которые постоянно наступает Кремль. В своём стремлении нагнать страху на Украину, американский генерал прямо говорит, что ослабление ЕС и НАТО непременно приведёт к нападению России, а отход от агрессивного курса Порошенко будет губительным не только для Незалежной.

В отношении Зеленского, военный был сдержан и посоветовал тому дать отпор пророссийским силам в стране и провести военную реформу. Надо полагать, что это подразумевает под собой переход к стандартам НАТО и постоянную готовность следовать приказам из Белого дома. По крайней мере, уверен Ходжес, сильная в милитаристском отношении Украина свяжет руки Кремлю и позволит США себя чувствовать намного вольготнее в достижении своих целей в других частях земного шара, однако, стоило бы поспорить.