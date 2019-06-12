Кадыров: «Наступления» на Дагестан не будет

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Глава республики назвал провокацией снос дорожного знака, и призвал жителей с обеих сторон не поддаваться не нее.

Происшествие зафиксировано 10 июня, между Кизляром и Шелковским районом Чечни. Местные жители республики Дагестан сочли, что дорожный указатель «Чеченская республика. Шелковской р-н» установлен на территории города. Возмущенные горожане снесли его, и потребовали от властей объяснений, по их мнению, знак был установлен на территории республики Дагестан.

В разгоревшийся конфликт вмешались главы обеих республик.

Владимир Васильев сообщил гражданам, что согласно кадастровому реестру Чечня установила знак на своей территории, при этом признал, что на публичной карте Росреестра идет наложение. На одних картах этот участок принадлежит Дагестану, на других — Чечне.

Рамзан Кадыров со своей стороны уверил граждан Дагестана, что Чечня не претендует на чужую территорию и не собирается на нее наступать.

Известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал создавшуюся ситуацию. По его мнению, для разрешения конфликта нужен особый подход. Он предлагает подключить к переговорному процессу не только чиновников и политиков, но и местных жителей, и старейшин региона.