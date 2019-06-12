Украинцы будут аплодировать: Появился новый способ покупки российского газа

Сегодня, 10:02

«Изобретателем» стал представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве - Андрей Герус.

По мнению чиновника, власть для этого не нужна, не нужен ни новый, ни старый президент, просто надо купить его, привезти и продать в Украине. Совет адресовался Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.

Политикам предложено создать новую частную компанию и заключить от лица этой компании договор с «Газпромом». Украинцы будут аплодировать, если цена на газ снизится, сказал политик. Герус удивлен, почему Бойко и Медведчук сразу не подписали договор во время своего пребывания на Петербургском международном экономическом форуме, если у них есть договоренности с «Газпромом».

Руководство «Газпрома» ранее заявило о готовности снизить цену на газ для Украины. Прямые закупки позволят снизить стоимость для конечного потребителя на четверть от той, что получается при покупке реверсного газа из Европы. В НАК «Нафтогаз Украины», предложения российского концерна не сочли серьезными.

Новый способ, предложенный Герусом, больше похож на «старые грабли». «Нафтогаз Украины» никогда не приобретал топливо напрямую у «Газпрома». Всегда присутствовали частные посреднические компании. Наиболее известная – «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа, при ее посредничестве с 2004 года по 2015 год осуществлялись поставки газа в Украину. Скандалы, связанные с деятельностью этой компании, не утихали момента ее создания.