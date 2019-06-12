Украинцы причастны к телефонному терроризму в России – Рада

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Украинский депутат Антон Геращенко признал вину сограждан в «минировании» объектов в РФ, но сразу же нашел этому оправдание.

Украинцы причастны к телефонному терроризму в России, как признал депутат Антон Геращенко. По его мнению, это происходит из-за того, что россияне поступают так по отношению к Украине. Геращенко сообщает, что граждане РФ «развлекаются», оставляя сообщения о ложном минировании объектов инфраструктуры в Украине. После этого они якобы радуются, наблюдая резонанс в СМИ через интернет. Опираясь на слова Геращенко, создается впечатление, что у украинцев просто нет выхода, как отвечать своим «противникам» той же монетой – осуществлять телефонный терроризм в РФ.

Как рассказал Геращенко, всему виной интернет: именно он позволяет обезличивать телефонных террористов, развязывая им руки.

Вряд ли вся Верховная Рада согласилась бы с высказыванием нардепа Геращенко. Большинство украинских парламентариев никогда бы не признали вину украинцев в «минированиях», заявляя только о таких же действиях со стороны РФ. При этом Геращенко нисколько не смущает то, что происходит на Донбассе. Обстрел домов своих же граждан – это ли не терроризм? Может, после признания телефонного «минирования» Рада дойдет и до признания своей вины в убийствах на востоке?

Первый шаг к этому уже сделала представитель Зеленского Юлия Мендель. Ранее она в прямом эфире упомянула, что ВСУ обстреливают кварталы с мирным населением.