«Дед, ты рехнулся»: Зюганова «заклевали» в сети за кражу идеи Ивана Голунова

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Лидер КПРФ пытается ловить «хайп» на деле журналиста «Медузы» и перевести фокус на своего соратника Павла Грудинина, считают пользователи.

На днях Россию потрясла наглая и дерзкая акция столичных полицейских, которые задержали журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова. У него внезапно нашли наркотики при себе, а также дома по месту проживания, вменяя попытку сбыта, хотя ранее журналист ни в чём подобном замечен не был. В итоге в защиту представителя СМИ встала вся прогрессивная общественность, а журналисты организовали мощнейший флешмоб «Я/Мы Иван Голунов», который закончился освобождением главного героя последних дней.

Наряду с журналистами, общественниками, деятелями культуры и искусств к актуальной теме «присосались» и некоторые люди, которые решили «словить хайп» на волне народного негодования. К числу таковых причисляют и КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Помимо того, что консервативный политик весьма неожиданно вступился за журналиста либерального издания, он использовал ажиотаж вокруг Голунова в целях собственной партии. За что и напоролся на сильнейшую критику в сети. В частности, Зюганова «заклевали» за кражу идеи флешмоба в поддержку журналиста.

На своих страницах в соцсетях сразу после появления акции с «фирменным мерчем» «Я/Мы Иван Голунов» лидер КПРФ опубликовал баннеры с надписью «Мы все – Грудинин». Таким образом, Зюганов попытался перевести фокус возмущённой арестом Голунова общественности на проблемы своего соратника. У Павла Грудинина и его Совхоза им. Ленина в последнее начались серьёзные неприятности, в которых КПРФ винит власть, считая это местью за участие коммуниста в прошлогодних президентских выборах.

Люди и, в частности подписчики Зюганова, крайне негативно отнеслись к этой идее. Арест и «подставу» журналиста пользователи считают несоизмеримой с бизнес-неприятностями Грудинина проблемой. «Дед, ты рехнулся», - откровенно недоумевает один из пользователей в Twitter, которого тут же поддержали десятки участников обсуждения.

Блогер Рустем Адагамов тут же назвал Зюганова и его команду «одичалыми». Комментаторы откровенно высмеяли попытки лидера КПРФ «примазаться» и сыплют насмешками в его адрес. К слову, сам политик отказываться от провалившейся акции пока не спешит и продолжает упорно копировать разработанную под Голунова идею.