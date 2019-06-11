Убирает крыс с корабля – Зеленский отменил кадровые назначения Порошенко

Сегодня, 21:34

Двое сторонников бывшего президента все еще заседали в Высшем совете правосудия. Зеленский четко дал понять, что от такого «правосудия» Украине нужно бежать.

Зеленский отменил кадровые назначения Порошенко. Так, в Высшем совете правосудия стало на двух «друзей» экс-президента меньше: уволены Андрей Василенко и Михаил Исаков. На сайте правительства Украины уже размещены документы о снятии их с должностей.

Президент Украины продолжает идти своей уже протоптанной дорожкой в выборе новых людей на должности. В этот раз на места сторонников Порошенко встанут те, кто победит в открытом конкурсе на членство в ВСП. Ранее по такому же демократическому пути Зеленский искал «свежие лица» для своей команды.

Подобными кадровыми изменениями Зеленский убирает крыс корабля, так как сами они вряд ли убегут. Президент уже хорошо это уяснил, столкнувшись с невозможностью увольнения некоторых высокопоставленных министров – разногласия с парламентом также тормозят процесс. Сегодня стало известно и о намерении Зеленского уволить генпрокурора Юрия Луценко, который и не шевелился в сторону выхода. Новая украинская власть объяснила все кратко: нет юридического образования – нечего и генпрокурором быть. «Халява» от Порошенко закончилась.

Исаков и Василенко были назначены Порошенко сразу же после второго тура выборов, когда стало понятно, что Владимир Зеленский победил. Так бывший президент хотел оставить «своих» людей в системе украинского «правосудия». ВСП обеспечивает независимость судебной власти, но назначенные Порошенко люди вряд ли занимались бы этим следующие 5 лет правления Зеленского. Теперь у Порошенко еще меньше шансов увильнуть от открытых в отношении него уголовных дел.