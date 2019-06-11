Косачев: США продолжают спонсировать войну на Донбассе

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Пентагон выделит Украине 250 млн долларов на 2020 год.

Константин Косачев, занимающий должность главы комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал распланированный на 2020 год бюджет Пентагона. По его предположениям, таким образом США могут спонсировать продолжение войны на Донбассе. А сам факт финансовой помощи, которая в 2020 году будет выше на 50 млн долларов, чем в этом году, однозначно может сподвигнуть киевские власти на иллюзии, касаемо решения конфликта.

Парламентарий отметил на своей страничке в Faceboock, что таким образом Вашингтон продолжает вкладывать деньги в конфликт на Украине. Глава комитета Совета Федерации убеждён в том, что каждый потраченный миллион в помощь Киеву – это однозначное спонсирование гибели людей в гражданской войне.