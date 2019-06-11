Иностранцам в Госдуме не рады? Милонов предложил депутатам ходить к логопеду

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Чиновник выступает за то, чтоб все его коллеги владели «идеальным русским языком».

Милонов предложил депутатам ходить к логопеду. Скандальный чиновник в беседе со СМИ выступил за чистоту русской речи, ведь депутаты, по его мнению, это не «активисты с сачками». У государственного деятеля должен быть определенный уровень. У человека такой должности не должно быть ни диалектов, ни акцентов, только «идеальный русский язык», считает Милонов.

Неужели позиция Милонова показывает, что иностранцам в Госдуме не рады? Хоть чиновник уже известен своими скандальными высказываниями, его совет похода к логопеду отдает национализмом. Возможно, Милонов боится развертывания в России украинского сценария, где к власти могут допустить человека из другого государства. Самым популярным из них сейчас является Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области.

В целом, мнение Виталия Милонова сильно отдает агрессивной политикой Киева в отношении Языково вопроса. Совсем недавно в Украине вступил в силу «языковой закон», предполагающий использование украинского языка во всех сферах жизни. Россия не могла не обрушиться с критикой на парламент соседней страны, так как закон явно унизительный. Но Милонова за похожую точку зрения пока что осуждать никто не спешит.

Ранее Виталий Милонов ужаснулся качеству яблок в российских магазинах. Он выложил в свои соцсети снимок фрукта, покрытого чем-то вроде воска. «Кто вообще контролирует качество этих «продуктов»?» - задался вопросом Милонов. Подписчики жестко напомнили депутату, что как раз в его обязанности входит повлиять на подобное безобразие в отечественных супермаркетах.