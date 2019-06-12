Вечной халявы не будет: Медведев и Жириновский могут оставить россиян безработными

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4-дневная рабочая неделя может привести к массовым сокращениям в стране.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев вновь акцентировал внимание на возможности введения в России 4-дневной рабочей недели. Объяснить необходимость он попытался техническим прогрессом, а также желанием сохранить россиянам здоровье и избавить от стрессов и усталости. Однако в какой отрасли премьер обнаружил достаточные темпы цифровизации для перехода на сокращённую неделю – неизвестно.

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за 4-дневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — заявил Медведев в выступлении на Международной конференции труда.

В данном случае внимания стоит ремарка премьера о сокращении рабочих мест. В данный момент проходят обсуждения законодательного введения 4-дневной рабочей недели, но можно предположить, что изменения пройдут по европейскому опыту. Так, самая «ленивая» нация проживает в Нидерландах: из закреплённая в законе недельная норма – 27 часов. Фактически их опережают немцы, работающие вместо положенных 38 часов в неделю чуть больше 26. В России норма не менялась с начала 2000-х и всё ещё составляет 40 часов.

Следует учесть, что Нидерланды и Германия пришли к сокращённой рабочей неделе после экономического роста и сильнейшей автоматизации производств. В России к этому делаются неуверенные шаги. В этих странах, например, существует реальная возможность работать даже меньше: это позволяет сделать особенный трудовой договор, при котором час работы может стоить около €30. Тогда как в России оплата определяется законом, и сегодня правительство ломает голову над тем, что же платить россиянам, работающим 4 дня в неделю.

Поэтому, если учесть, что сокращение недели пройдёт под эгидой автоматизации, следует ожидать массовых увольнений работающего класса. В Германии, например, умело совместили роботизированные и человеческие умения. В России же нет потенциала и теоретического производственного поля для реализации такой программы, поскольку крупнейшие пищевую и нефтедобывающую отрасли в будущем можно дополнить только штатом из контролёров, поэтому желаемой многим вечной халявы не будет. Вместо неё будет безработица.

Одним из важнейших лоббистов сокращённой рабочей недели является близкий к народу лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который на пару с Медведевым, проталкивая своим политическим весом закон к чтению, может оставить сотни тысяч россиян безработными.