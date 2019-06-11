Лавров рассказал о желании США сеять хаос

Сегодня, 15:50

На «Примаковских чтениях» глава МИД РФ осудил внешнюю политику Америки.

В этом году форум «Примаковских чтений» приурочили к 90-летию Евгения Примакова, который являлся российским дипломатом и занимал должность премьер-министра в Российской Федерации. При нём Россия придерживалась следующих принципов внешней политики: независимость, многовекторность, открытость и предсказуемость. Нынешний глава МИД РФ уточнил, что сейчас Россия придерживается тех же правил.

Далее Сергей Лавров подробнее рассказал о желании США сеять хаос по всему миру, разрушить действующую систему контроля вооружений, которую создали ещё во время Второй мировой войны. В качестве примера глава МИД РФ приводит самостоятельный выход из Договора по ликвидации ракет ближней и средней дальности, выход из иранской ядерной сделки по надуманным предлогам, провокации в Персидском заливе и попытки очередного свержения власти, на этот раз в Венесуэле.