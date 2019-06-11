Сила «Нормандской четверки»: Лавров поставил условие решения конфликта на Донбассе

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Объявляемое прекращение огня регулярно нарушается украинскими военными.

Выступая на пятом ежегодном экономическом и политическом форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров поставил условие решения конфликта на Донбассе. Представители России намерены обсуждать вопрос только при четком соблюдении установленных договоренностей Контактной группы в Минске.

Лавров уверен, что сила «Нормандской четверки», без участия представителей США и Великобритании, может способствовать скорому урегулированию военного конфликта на востоке соседней страны.

«Контактная группа — это единственная платформа, на которой представители Киева, Донецка и Луганска могут работать в едином направлении. Конечно, при содействии России и миссии ОБСЕ», - констатировал дипломат.

Лавров подчеркнул, что «Нормандский формат» не имеет полномочий навязывать свое мнение в решении вопросов, если страны конфликта сами не придут к согласию.

Отметим, что несколько дней назад участники Контактной группы в Минске пришли к договоренности о подготовке обновленного соглашения о прекращении огня на Юго-Востоке Украины, который предположительно будет подписан на следующей встрече 19 июня.