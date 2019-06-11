«Мы устали платить за Донбасс»: Курс Путина является ошибкой - общество

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Всё больше россиян высказывают желание вернуться к временам докризисного 2014 года, когда вопрос Донбасса не касался России.

Свежие опросы от «Левада-центра» показывают неоднозначное отношение россиян к ситуации на Донбассе. Так, 29% граждан поддерживают идею полной независимости Донбасса, 27% высказываются о присоединении к России и 17% хотят автономии региона в составе Украины. Но при этом люди хотят вернуться к тому времени, когда Россия не принимала участия в жизни Донбасса, не помогала этому региону, тратя огромные средства из бюджета.

На сегодняшний день российское общество считает, что курс Путина на Донбассе является ошибкой. Президент принял решение помогать и отстаивать права жителей Востока Украины, но некоторые считают, что внутри собственной страны помощь более актуальна, нежели где-то за её пределами. Колоссальные средства ежемесячно тратятся на гуманитарные конвои МЧС, организация выдачи паспортов также требует определённых затрат. А тем временем, 1/4 граждан России может позволить купить себе только еду, и больше ничего. Закредитованность и долги перед банками показывает рекордные цифры. И несмотря на поддержку 1/3 жителей Донбасса россиянами - общество желает разбираться с собственными проблемами, а помогать следует когда у самих всё в порядке. Чаще можно услышать от россиян: «Мы устали платить за Донбасс», что является сигналом для власти.

Выходом из этого положения может быть только то, что Россия убедит стороны конфликта, а также мировое сообщество к их прямым переговорам.

Донбасс давно стал самостоятельным, и пора его отпускать в «свободное плавание», чтобы жители сами приняли решение, какой курс для них будет самым правильным. Россия не является стороной конфликта, а значит не обязана принимать ключевые решения и принимать активное участие в жизни Донбасса, который сам должен разобраться в сложившейся ситуации уже с новой украинской властью.