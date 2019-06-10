Лишь бы закрыли рты? Глава Кузбасса не сможет помочь жителям, попросившим убежище в Канаде

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Единственным решением может быть расселение жителей города. Но жилья в Кузбассе для них нет.

8 июня в Сети появилось видео, записанное жителями кузбасского Киселёвска. Регион богат на угольные разрезы. Настолько богат, что взрывы и работы проводятся буквально под окнами у всего 90-тысячного населения Киселёвска. Народ пожаловался, что их дети не могут играть на улице, поскольку им сразу становится плохо, в регионе повышен уровень заболеваемости раком, в некоторых частях города просто нет чистой воды, а работы привели к разрушению и без того ветхих домов.

Власти лишь иногда идут навстречу пострадавшим, поскольку в судебных слушаньях глас народа «рекомендован», но не обязателен. Населению не выплачиваются компенсации, а расселение происходит крайне нерегулярно и в старые дома меньшего метража. Жители города в Кузбассе насчитали несколько прямых нарушений Конституции РФ и, соответственно, прав человека международной конвенции ООН.

В отчаянии россияне не чувствуют себя патриотами и просто нужными стране людьми, поэтому попросили убежище и статус беженца в Канаде по закону о «дискриминации по социальному признаку» на родине. Также они обратились к генсеку ООН, чтобы он обратил внимание Владимира Путина на проблему, от которой гибнут люди. В успешность своей акции жители верят в связи с фотографиями от февраля 2019 года, когда город покрыл слой чёрной пыли – они стали резонансными во всём мире.

На обращение сразу отреагировал глава Кузбасса Сергей Цивелев и отправил в город замов и мэра Киселёвска. Они заключили, что проблема решаема, но на это потребуется много времени.

Как именно решать её будут, на данный момент неизвестно. Логика подобных практик подразумевает два выхода: полная остановка и консервация работ, что приведёт к миллионам финансовых потерь среди владельцев разрезов, или расселение из богатой зоны всех жителей. Для этого потребуется менее 90 тысяч равнозначных по площади жилых домов или квартир, которых в Кузбассе просто нет. Иначе администрация не сможет помочь населению Киселёвска.

В начале года власти Кузбасса выделили около 2 млрд рублей на строительство 760 тысяч квадратных метров. Строиться они будут, по словам заместителя губернатора по строительству Глеба Орлова, для очередников: матерей-одиночек, семей с детьми инвалидами, отдельно выделят площади для сирот. Что останется киселёвцам, неизвестно. Невольно складывается впечатление, что реакция Цивелева последовала лишь бы неугомонные жители закрыли рты и ожидали участия власти в своих бедах.