Случайно проходили мимо»: Друг Зеленского насмехается над партией Савченко

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Осуждённая в России лётчица-наводчица, а ныне депутат Рады устроила съезд своей партии посреди улицы, что вызвало реакцию близкого соратника президента Украины Евгения Кошевого.

Надежда Савченко за несколько лет успела примерять на себе самые разные ипостаси – от Героя Украины и «узника Кремля» до «агента Путина» и жертвы насмешек. Сегодня осуждённая в России лётчица-наводчица готовится войти в Верховную Раду на досрочных выборах. С этой целью Савченко создала собственную партию, которая уже вызвала смех украинцев.

Одним из первых высмеял Надежду шоумен Евгений Кошевой. Друг и близкий соратник Владимира Зеленского в юмористической передаче «Чисто News» осветил съезд «Общественно политической платформы» Надежды Савченко. Партию Герой Украины собрала прямо посреди улицы, установив стулья напротив здания Верховной Рады.

При этом политик заявила, что в списки её политсилы войдут все люди, которые присутствовали на этом собрании. «Поздравляю всех киевялн и гостей города, которые случайно проходили мимо. Теперь у них есть шанс, хоть и не большой, попасть в Верховную Раду», - открыто насмехается над Савченко в своём шоу друг Зеленского.

Стоит отметить, что политические перспективы лётчицы-наводчицы Савченко эксперты считают туманными. По данным социологов, её партия не сможет преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Раду и, скорее всего, потерпит неудачу.