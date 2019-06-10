Санкции? Не слышали! МС-21 будет построен до 2021 года

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Вице-премьер Борисов заявил, что из-за санкций реализация проекта МС-21 будет перенесена.

Новейший российский среднемагистральный самолёт и его реализация на грани срыва из-за западных санкций. МС-21 (Магистральный самолёт XXI века) совершил свой первый тестовый полет в 2017 году. Тогда начался новый период в отечественном гражданском самолётостроении. Не даром он именуется самолётом XXI века, ведь в его конструкции используются сверхпрочные и легкие материалы. Международное сотрудничество позволило проекту развиваться быстрыми темпами, однако из-за этого сотрудничества темпы спадают.

Санкции, введенные США, сделали невозможными поставки тех самых композитных материалов для МС-21 из Японии и Америки. Теперь российским инженерам приходится не сладко, поскольку проект нельзя откладывать надолго, ибо заказы уже есть. Именно поэтому МС-21 будет построен до 2021 года, не взирая ни на какие санкции. Уже ведутся работы по замене импортных материалов.

Для российского инженера санкции не значат ровным счётом ничего. Нет, они такого слова не слышали и не принимают всерьёз, поскольку это обеспечит страну собственными материалами и технологиями. Как показала практика, санкции по большему сету несут ущерб странам, которые ввели их. Чего только стоит программа импортозамещения, обеспечившая Россию собственной продукцией, а также технологиями. Это станет ещё более успешным новым витком в развитии отечественного самолетостроения, которое ещё «утрёт нос» заокеанским партнерам.