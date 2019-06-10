Главная цель – отражение атаки от «любого противника»: НАТО провели военно-морские учения на Балтике

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Учения не направлены против кого-либо, заявляет представитель НАТО Оана Лунгеску.

В воскресенье (9 июня) на Балтике начались крупные военно-морские учения НАТО. Эти учения имеют ежегодный характер и величаются как BALTOPS-2019. Из-за кризиса 2014 года Россию на данные учения не звали, таким образом она стала единственной страной Балтийского региона, которая не принимала участия. Даже Швеция и Финляндия, не входящие в НАТО, приняли участие в виде партнёров.

Как заявляет официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, Главная цель BALTOPS-2019 – отражение атаки от «любого противника». При этом она отмечает, что учения не направлены против кого-либо.

Впервые такие учения провели в 1971 году как способность демонстрации сил в максимальной близости к СССР. При распаде СССР смысл учений нивелировался, в них принимала участие Россия, и мероприятия больше имело направленность отработки техники. Но после 2014 года Россию перестали звать на учения.