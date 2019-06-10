Аллах не дал: Москва не позволила партнёру Кадырова заработать 27 млн на «мутных» подрядах

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ООО «Чеченпроект» соинвестора благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова Мовсади Альвиева правительство Чечни поручило строить школы в Грозном, но федеральным органам контроля сделка не понравилась.

«Цветущая» Чеченская республика давно привлекает к себе внимание общественности. Огромные дотации в регион и необъяснимая роскошь, в которой живёт глава ЧР Рамзан Кадыров вызывают недоумение у многих россиян. На вопросы же журналистов, откуда у него деньги на дворцы, шикарные иномарки, приглашение звёзд и пышные личные торжества руководитель региона отвечает скромно – «Аллах дал».

Возможно, так оно и есть, но существуют подозрения, что деньги на всё это поступают из федеральной казны. Посредниками же выступают близкие к Рамзану Ахматовичу бизнесмены. Одним из таких может быть крупнейший девелопер Чечни Мовсади Альвиев. Компании местного предпринимателя за последние годы заключили десятки контрактов с госорганами на сотни миллионов рублей.

Альвиев также выступает в качестве соинвестора благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова. Ходят слухи, что якобы именно так деньги из бюджета и перекачиваются в окружающую Кадырова роскошь. Ведь именно этот фонд является источником финансирования многих не только социальных и благотворительных, но и прочих, более сомнительных проектов. Федеральные органы зачастую игнорируют подозрительные потоки госсредств в Чечне.

Тем не менее, так происходит не всегда. В частности, в декабре прошлого года Москва не позволила партнёру Кадырова Альвиеву заработать на очередных «мутных» подрядах. Суммарная цифра двух сделок должна была составить 27 млн рублей. Здесь, перефразируя слова самого Рамзана Ахматовича, можно предположить, что на этот раз «Аллах денег не дал».

Так, на портале госзакупок содержится информация сразу о четырёх отклонённых в порядке ч. 5 ст. 99 44-ФЗ закупках под №№ 0194200000518006799, 0194200000518006801, 0194200000518006802 и 0194200000518006804. Три из них практически идентичны с ценой контракта 19 млн рублей. Правительство Чечни пыталось заказать услуги по привязке проектной документации для новой школы в Грозном. Ещё одна закупка на 8 млн рублей содержит данные о заказе услуг по привязке документации по строительству учебного корпуса для грозненской школы. Объединяет все тендера то, что выиграла их ООО «Чеченпроект» Альвиева.

Почему и кто «забраковал» сделки чеченских властей с компанией партнёра Рамзана Кадырова, соинвестора фонда Ахмата Кадырова, точно не известно. Ясно одно – команда пришла из Москвы, ведь в ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, о которой идёт речь, чётко сказано, что решение принимает федеральный орган, а значит - что-то неладное заподозрили на высшем уровне.

Если говорить о деталях открытых аукционов, то по каждому из них есть вопросы. К примеру, в документации каждой из закупок мы не нашли данных о том, чем руководствовались члены конкурсной комиссии, принимая решение в пользу компании Альвиева. Почему именно ООО «Чеченпроект» был объявлен победителем. При том, что каждый его конкурент всегда предлагал аналогичную стоимость контракта – минимальную цену, установленную заказчиком. В одной из закупок есть информация, что заявки конкурентов на участие в конкурсе были поданы в один день спустя две недели после объявления аукциона с разницей ровно в 10 минут, что наводит на подозрения в фиктивности процедуры отбора.

Конечно, нельзя утверждать, что ООО «Чеченпроект», Мовсади Альвиев и правительство Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым в этой истории выступают в качестве расхитителей федерального бюджета. Возможно, речь идёт о какой-то ошибке в оформлении документов или недопонимании контролирующих органов. Однако на фоне роскошных апартаментов, кортежей главы ЧР, приглашения мировых звёзд и пышных торжеств в Грозном, всё это выглядит по меньшей мере странно.