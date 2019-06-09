Протесты в Казахстане: Один митингующий погиб в столкновениях с полицией

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Мужчина скончался после удара резиновой палкой по голове от сотрудника полиции, сообщают местные СМИ.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны, объявленные после досрочной отставки Нурсултана Назарбаева. На улицы Алма-Аты и Нур-Султана днём 9 июня вышли сотни человек, протестующих против проведения голосования, которое они считают недемократичным. Полиция задержала порядка 100 участников протестов. Уже появились первые жертвы. Один митингующий был смертельно ранен в столкновениях с полицией.

Так, местные СМИ сообщают, что от руки правоохранителей погиб мужчина средних лет. Очевидцы сообщают, что пострадавший получил удар резиновой палкой от полицейского по голове. В результате травмы казахстанец упал на землю, потеряв сознание, и тут же скончался. Пока официальные власти информацию не комментируют. В сети активно распространяется видео, на котором в окружении полиции лежит якобы тот самый погибший протестующий.

Напомним, что после ухода с должности Нурсултана Назарбаева его преемником с большой долей вероятности может стать председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.