Сами свои больницы ищите: Голикова отказалась контролировать указ Медведева

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Отсутствие учреждений для диспансеризации лежит на плечах губернаторов, а не Минздрава, видимо считает депутат.

Стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом обязал россиян пройти необходимую для них диспансеризацию. Регионы же должны предоставить список учреждений, в которых население может это сделать. При этом оказалось, что губернаторы целых 47 регионов не смогли предоставить данный перечень, так как попросту не нашли у себя таких учреждений.

Татьяна Голикова отозвалась о данном вопросе и заявила, что она не обязана контролировать наличие больниц в регионах и те самые губернаторы должны озаботиться этим. Ведь им предоставлено финансирование и сказано, что делать. Что еще надо? Странный вопрос, особенно если учесть, что именно Минздрав должен курировать проблемы со здравоохранением по всей России. К тому же, финансирования не всегда может быть достаточно. И если уж губернаторам выделяется большое количество денег на больницы, а они их не строят – есть смысл поменять руководство. Здесь все логично и понятно.

Но в данном случае Голикова лишь отказалась контролировать указ Медведева и в очередной раз настроила население против себя, ведь чуть ли не буквальным образом сказала: «Сами свои больницы ищите». Это утрировано, конечно, но в этом контексте звучит как никогда оправдано.