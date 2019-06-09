Многоходовочка или удар в спину?: Зачем кум Путина взял в партию экс-лидера «Правого сектора»*?

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Обещавший силой заставить Донбасс любить Украину, а в России устроить революцию бывший националист, а ныне ярый социалист Илья Кива, идёт в Раду в предвыборном списке «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Последний известен своей пророссийской позицией, а также давней дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Украине после избрания президентом шоумена Владимира Зеленского начался настоящий политический хаос. Глава государства объявил о роспуске Верховной Рады, назначив досрочные выборы в парламент. Из-за того, что электоральный тон начали задавать умеренные во взглядах избиратели Юго-Востока, многие политики принялись активно «переобуваться». В числе таковых оказался бывший участник войны в Донбассе, близкий соратник главы МВД Арсена Авакова бывший националист Илья Кива. Причём бывшим экс-лидер «Правого сектора»* (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал относительно недавно.

Ещё каких-то пару лет назад тогда ещё командир одного националистических батальонов, воюющих в Донбассе, обещал, что он и его окружение заставят силой жителей региона любить Украину. Чуть позже, уже став советником министра внутренних дел, Илья Кива заявлял, что готовит в России государственный переворот и намерен взять Москву со своими людьми.

К слову, примерно тогда выяснилось, что у полицейского чиновника имеется психическое заболевание, которое он отчаянно скрывал от общественности. Но это не помешало ему стать полковником полиции, высокопоставленным служащим и возглавить Социалистическую партию Украины. Да, отъявленный националист, бывший лидер полтавской ячейки «Правого сектора»* радикально изменил свои идеологические предпочтения. Сегодня же яростный борец с российским «агрессором» Илья Кива идёт на выборы в Раду под знамёнами пророссийской «Оппозиционной платформы».

Интересно, что одним из лидеров и, по слухам, главным организатором этой политической партии является Виктор Медведчук. Кум и давний друг президента РФ Владимира Путина смог объединить накануне очередного избирательного цикла оппозиционные силы в единый «кулак», но сейчас делает, казалось бы, совершенно нелогичные шаги.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя приглашение «нацика» Кивы в команду Медведчука, заявил, что этот шаг сильно ударит по рейтингу «пророссийской» партии на выборах в Украине.

«По мажоритарке «оппозиционеры» [Дмитрия] Яроша (глава «Правого сектора»* - прим.ред.) и [Андрея] Билецкого (комбат «Азова» - прим.ред.)двинут? Чо уж там мелочиться! Думаю, процента 2-3 только на Киве партия уже потеряла. Похоже, урок с блоком «Не так!» и Кравчуком во главе его (Медведчука) ничему никого не научил..», - пишет он на своей странице в Facebook.

Так что же это на самом деле было? Удачная «многоходовочка» или удар в спину России? Зачем кум Путина взял в партию экс-лидера «Правого сектора»*? Вариантов может быть несколько.

Во-первых, как уже было сказано, Илья Кива является преданным соратником главы МВД Арсена Авакова. Последний при Зеленском едва ли не единственный министр, кто сохраняет свой пост. За последние годы он стал одним из самых влиятельных в Украине людей. Возможно, таким образом «пророссийский» Медведчук пытается сблизиться с Аваковым и пойти на неформальный союз.

Во-вторых, после радикализации определённой части украинского общества такие люди как Илья Кива могут рассматриваться Медведчуком как «мост» к взаимопониманию между двумя враждующими лагерями в Украине. Ранее один из лидеров «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович уже активно поддерживал «политзаключённого Кремля» Николая Карпюка, осужденного в России за помощь боевикам в Чечне. Накануне политик также предложил ему место в списке партии. О жизнеспособности такой методики «сшивания» Украины можно судить долго, но пророссийским избирателям партии Медведчука она вряд ли придётся по душе.

И, наконец, третий вариант – деньги. Не секрет, что на выборах в Раду «проходные» партии часто продают места в списках. Об этом не раз заявляли и эксперты, и сами депутаты. Возможно, кум Путина и его соратники решили просто подзаработать на своём высоком рейтинге, доверии избирателей и не стали при этом разбираться, кто пополнит из партию в парламенте. Такой шаг действительно можно назвать «ударом в спину» не только надеющимся на перемены к лучшему жителям Юго-Востока, но и России, где, как известно, также ждут прихода к власти в Киеве адекватных, думающих людей.