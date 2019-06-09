Дождались: Путин может пойти на отмену пенсионной реформы

Сегодня, 11:08

Выступление президента на ЕврАЗэс натолкнуло аналитиков на мысль о возможных переменах.

Во время своей речи перед главами государств, входящих в Евразийское экономическое сообщество, Путин внёс предложение – учитывать трудовой стаж граждан в странах союза, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Этот шаг может свидетельствовать о смягчающих мерах, которые будут приняты в свете недовольства пенсионной реформой. Действительно, власти было трудно не заметить реакцию народа и это стало одним из первых звеньев в цепи стойкого негатива по отношению к другим государственным решениям или общественным событиям.

Неудивительно, что теперь практически каждое предложение правительства или принятый закон рассматриваются гражданами страны сквозь призму их соответствия чаяниям людей или «антинародности».

Более того, все громкие события последнего времени, начинавшиеся, как гражданский протест, приобретают чёткую политическую окраску, будь то строительство мусорного полигона в Архангельской области или строительства храма в Екатеринбурге на месте городского сквера.

Особенно достаётся правящей партии, которую называют зачинщиком всех одиозных инициатив. Не секрет, что «Единая Россия» стремительно теряет свои позиции в регионах, а попытки властей укрепить пошатнувшееся влияние лишь усиливают недовольство и порождают «майданные» настроения.

Опасения наступить на те же грабли, как Украина, вынуждают руководство страны, по мнению аналитиков, задуматься об обратных шагах. В условиях, когда фактор «крымского консенсуса» перестал быть эффективным, Путин может пойти на отмену пенсионной реформы или, по крайней мере, внести существенные корректировки. Это может придать россиянам ощущение, что они дождались шагов навстречу и власть, наконец, повернулась к ним лицом.