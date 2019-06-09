Санкции были «ошибкой»: Глава общественников Евросоюза посетила Крым

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Для сбора информации из «первых уст» в Крыму побывала делегация из ЕС.

Невзирая на санкции, 7 июня, делегация общественников из Евросоюза посетила Крым для более детального ознакомления с ситуацией. Делегация прибыла в размере 14 представителей стран ЕС. Основной целью делегации было общение с местными жителями и анализ альтернативной точки зрения с «первых уст».

Общественники первым делом отправились в Керчь для просмотра Крымского моста и общения со строителями, после этого они посетили музей и встретились с представителями Крыма.

В результате ознакомления с культурой Крыма и общением с её жителями, глава общественников ЕС Татьяна Говорова-Генард заявила, что санкции против Крыма были «ошибкой». Татьяна отметила что делегация относится с пониманием к выбору крымчан на референдуме пятилетней давности. Также испробовав Крымского вина, делегация выразила своё негодование по поводу его отсутствия на Европейском рынке.

Благодаря данному визиту появляется надежда на дальнейшее взаимодействие по стабилизации ситуации в Крыму и устранению санкций. Возможно после визита на просторах Евросоюза начнёт появляться реальная информация о Крыме.