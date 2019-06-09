Полиция или убиция? Из-за побоев Иван Голунов мог умереть в машине следователя

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Наши «доблестные» полицейские не боятся ничего и никого.

Нашумевшая новость о журналисте Иване Голунове взбудоражила весь мир. В Москве задержали журналиста, якобы с большим количеством «порошкообразного наркотического вещества», - так сообщили в материалах дела. Когда Ивана доставили в УВД по ЗАО ГУ МВД России, его завели в комнату, куда привели понятых, с которыми полицейские пожали руки, скорее все они были знакомы ранее. Иван говорил, что ему нужен адвокат, но ему отказывали и начали досматривать, сначала самого Голунова, а после его рюкзак. При досмотре сумки обнаружили сверток с веществами, который, по словам журналиста, ему не принадлежит. Обнаруженный пакет был упакован в запечатанный конверт, он был опечатан. Голунову предложили подписать его, и он отказался. Ивана начали обзывать, и один из сотрудников ударил журналиста, он снова попросил адвоката и вцепился в стул, Голунова потянули за руки. Иван упал и ударился головой о ступеньку, после этого его поволокли полицейские и один из них надавил Голунову на грудь. А это статья 286 УК РФ - сотрудники превысили должностные полномочия.

Журналисту стало плохо, и он попросил вызвать скорую помощь, врачей пустили не с первой попытки. Медики сообщили, что Ивана нужно госпитализировать, так, как у него перелом 10-11 ребра. На голове у Головина гематома. Сотрудники УВД отказали первой бригаде скорой помощи в госпитализации и решили вызвать вторую бригаду. Вторая бригада также порекомендовала госпитализировать Голунова, врачи подозревают, что у него черепно-мозговая травма. Следователь был категорически против немедленной госпитализации Ивана. Из этого всего можно сделать вывод, что в нашей стране не полиция, а убиция и она «процветает». Голунов просто на просто из-за побоев мог не доехать до суда и умереть в машине следователя. Получается, что сотрудники УВД оставили в опасности Голунова с такими серьезными травмами, а это статья 125 УК РФ. Это может коснуться абсолютно каждого человека, который сказал не то, что хотели от него слышать влиятельные люди.