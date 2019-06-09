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Назад в 2000 год - Путин может вернуть народную любовь, защитив Голунова

Сегодня, 05:50

Низкий уровень признания среди населения искусственным методом не поднимешь, и президент РФ это понимает. Нужны конкретные действия и сейчас самое время защитить свободу слова хотя бы ради рейтинга.

Журналиста информационного агентства Meduza Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Сторонники журналиста считают, что его задержали из-за его расследований и «пришили» дело. Из-за незаконного, по мнению общественности, ареста начались протестные акции и люди стали призывать к освобождению Голунова из-под стражи и утверждения «свободы слова».

Вот здесь-то и можно совершить переход назад в 2000 год и вспомнить интервью Владимира Путина, в котором он говорит о свободе прессы и что без нее ни одно государство не может грамотно построить экономику, избежать коррупции и больших масштабах и так далее.

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Если бы этот человек из 2000-го сейчас был президентом, то в России не задерживали бы журналистов за публикацию антикроррупционных расследований. Да и с экономикой в стране, где есть свободная пресса, честные выборы, неподкупная полиция и независимый суд, явно было бы получше. Но, к сожалению, сейчас у власти совсем другой человек. #СвободуГолунову #голунов #свобода #сми #новости #путин #коррупция #видео #москва #цитата #цитаты #дно #политика #ешкинкрот

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Вот же он, шанс для президента. Путин вполне может вернуть всенародную любовь, защитив Голунова. Ведь ни для кого не секрет, что последние показатели рейтинга лидера РФ, согласно ВЦИОМ, катастрофически низкие. И даже последующее изменение показателей в его сторону не делает погоды, так как искусственный рейтинг не принесет большего признания.

Таким образом, Владимир Владимирович может исполнить давнее обещание защищать прессу и вернуть себе хотя бы часть признания россиян.

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