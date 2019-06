Назад в 2000 год - Путин может вернуть народную любовь, защитив Голунова

View this post on Instagram

Если бы этот человек из 2000-го сейчас был президентом, то в России не задерживали бы журналистов за публикацию антикроррупционных расследований. Да и с экономикой в стране, где есть свободная пресса, честные выборы, неподкупная полиция и независимый суд, явно было бы получше. Но, к сожалению, сейчас у власти совсем другой человек. #СвободуГолунову #голунов #свобода #сми #новости #путин #коррупция #видео #москва #цитата #цитаты #дно #политика #ешкинкрот