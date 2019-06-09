Назад в 2000 год - Путин может вернуть народную любовь, защитив Голунова

Сегодня, 05:50

Низкий уровень признания среди населения искусственным методом не поднимешь, и президент РФ это понимает. Нужны конкретные действия и сейчас самое время защитить свободу слова хотя бы ради рейтинга.

Журналиста информационного агентства Meduza Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Сторонники журналиста считают, что его задержали из-за его расследований и «пришили» дело. Из-за незаконного, по мнению общественности, ареста начались протестные акции и люди стали призывать к освобождению Голунова из-под стражи и утверждения «свободы слова».

Вот здесь-то и можно совершить переход назад в 2000 год и вспомнить интервью Владимира Путина, в котором он говорит о свободе прессы и что без нее ни одно государство не может грамотно построить экономику, избежать коррупции и больших масштабах и так далее.

Вот же он, шанс для президента. Путин вполне может вернуть всенародную любовь, защитив Голунова. Ведь ни для кого не секрет, что последние показатели рейтинга лидера РФ, согласно ВЦИОМ, катастрофически низкие. И даже последующее изменение показателей в его сторону не делает погоды, так как искусственный рейтинг не принесет большего признания.

Таким образом, Владимир Владимирович может исполнить давнее обещание защищать прессу и вернуть себе хотя бы часть признания россиян.