«Мы им – лес, они нам – шиш»: Россияне обвинили Медведева в продаже России Китаю

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На отечественные леса идет охота с двух сторон, убеждены граждане. Пока Восток занимается разрешенной покупкой древесины, очередной губернатор «наваривается» на незаконной вырубке.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Встречей похвастался и премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter. В сети Дмитрия Анатольевича и так любят поругать по любому поводу, а в этот раз премьера и вовсе «заклевали». Россияне обвинили Медведева в продаже России Китаю.

Заявления председателя правительства о сотрудничестве с Китаем по всем направлениям настораживают граждан РФ: «Мы им – лес, они нам – шиш», «Сколько леса и нефти за бесценок отдали?», «Всё наверное им продали», - пишут негодующие пользователи.

У этих опасений есть свое объяснение. Около четверти необработанной древесины уходит из России в Китай. Особенно это касается лесов Сибири и Дальнего Востока. Но вместе с тем главным поставщиком древесины для Китая остается США. В валюте – 7,6 млрд долларов, тогда как из России поставляется на 4,5 млрд долларов.

Агрессия россиян объяснима и недавним арестом Сергея Шеверды, министра лесного хозяйства Иркутской области. Его обвиняют в незаконной вырубке 120 гектар леса и продаже восточному соседу. Ущерб лесному хозяйству составил 748 млн рублей. Людям трудно примириться с истреблением леса законным путем, а о незаконном нечего и говорить.

Что касается лесов, главной проблемой для России остаются пожары. От 3 до 4 млн гектаров леса ежегодно сгорает в РФ, в то время как вырубают приблизительно миллион гектаров. Но в этой печальной статистике все повязано: пожары приходят чаще туда, куда вмешался человек, то есть, срубил деревья. А остановить вырубку совсем невозможно, ведь благодаря продаже древесины в Китай Россия получает, как минимум, мебель.

Безвыходной ситуацию делает Лесной кодекс 2006 года. Он позволяет вырубать леса без восстановления. Для РФ игнорирование посадки новых лесов гораздо страшнее, чем те объемы продажи в Китай, которые есть сегодня.