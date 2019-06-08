Отказ Кудрина войти в совет Росстата продиктован конфликтом интересов

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Председатель Счетной палаты РФ не принял предложение главы Минэкономразвития войти в общественный совет и заняться реформированием службы статистики.

Предложение войти в общественный совет при Росстате прозвучало на полях проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума. Кудрину было предложено принять участие в совершенствовании стандартов работы службы статистики.

Предложение Орешкина Кудрин отклонил, мотивируя свое решение тем, что Счетная палата управляет аудитом Росстата, в чем он усматривает конфликт интересов.

Кудрин неоднократно высказывал свое мнение о том, что подчинение статистической службы Министерству экономического развития - это неправильно.

Работы по реформированию службы планируется провести, в первую очередь, в информационной сфере. Проект по внедрению технологии больших данных представил на ПМЭФ глава службы. Данная технология необходима для работы с огромными массивами данных по формированию статистики. На сегодняшний день, мало кто из стран применяет подобную технологию. Это очень серьезное начинание, нам придется меняться, менять наши методы работы, отметил Павел Малков. Реализация проекта позволит обрабатывать и связывать воедино данные, касающиеся всех аспектов жизнедеятельности государства.