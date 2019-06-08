Сотрудничество РФ с США в космических вопросах продолжится после 2022 – Рогозин

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Хотя Пентагон запретил пользоваться услугами России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса», сообщил о том, что понимает, зачем США решили запретить пользоваться российскими ракетами при космических пусках, в том числе, и при запусках спутников для военных. Санкции Пентагона глава «Роскосмоса» назвал неправильными мерами. Более того, он оценил их действия: «жаль, что они по-прежнему занимаются ерундой».

Рогозин называет дату введения санкций не случайной – завершается контракт по поставке российских двигателей для ракет, доработают собственные разработки SpaceX, Boeing. А 31 число, скорее всего, будет является датой завершения испытаний.

Рогозин сравнил и требования к космическим кораблям. По его словам, прежде чем ракета пройдёт испытания, ей нужно успешно завершить 18 полётов. В то время как в США корабль признаётся годным после первого полёта.