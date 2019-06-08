Верните «Русал»: Песков может покрывать Дерипаску ради добрых отношений с США

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Безрезультатные попытки Зюганова и Сечина «разобраться» с Дерипаской порождают подозрения в его неприкосновенности и мощной защите в Кремле.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) одно из выступлений привлекло особое внимание. Игорь Сечин в своей речи, как показалось многим, не просто всуе упомянул компанию «Русский алюминий» и его бывшего владельца Олега Дерипаску, а подал явный сигнал о возможных прецедентах.

Глава «Роснефти» заявил, что подобное развитие событий невозможно в отношении крупнейшей нефтяной компании страны. Тем самым, Сечин не просто подверг резкой критике методы США, опускающихся до нечистоплотной конкуренции, но и не забыл «пнуть» Дерипаску, «прогнувшегося» под американские санкции.

Крупный российских чиновник во многих чертах повторил яростную речь Зюганова в Госдуме 9 января, когда главный коммунист назвал бизнес главы «Русала» афёрой и преступлением. Лидер КПРФ прямо в этом обвинил Дерипаску, который в страхе перед санкциями, передал контрольный пакет акций американцам.

Геннадий Андреевич утверждал, что сначала заводы украли у рабочих, перевели в свою собственность, благодаря махинациям с приватизацией, а затем просто передали заокеанским «подельникам».

Более того, действия Дерипаски глава фракции коммунистов назвал предательством национальных интересов, поскольку металлургическая отрасль является стратегически-оборонной.

Бывший глава «Русала», а ныне просто акционер, подал иск на миллион рублей к лидеру КПРФ, и вскоре в суде состоялось примирение сторон.

Бесплодность попыток Зюганова достучаться до руководства страны: «Верните «Русал!», не прошла даром, а выступление Сечина вновь напомнило общественности, что контрольный пакет «Русского алюминия» принадлежит американцам.

Видимо, на этот раз удар пришёлся не в бровь, а в глаз, ведь на него был вынужден реагировать пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков попросил не развивать дискуссию на эту тему, ввиду того, что руководство страны держит под контролем стратегические отрасли экономики. Спикер президента может не столько покрывать Дерипаску, сколько, ради добрых отношений с США, не желает ворошить больной вопрос.

С другой стороны, удивляет нежелание государства вмешиваться не только в спор крупнейших представителей бизнеса, но и реагировать на выступления в парламенте страны.