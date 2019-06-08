Орешкин обсудил создание единой валюты со своим белорусским коллегой

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Новая денежная единица будет создана в рамках интеграционного процесса двух государств.

Пункт, предусматривающий введение единой валюты, обозначен в Союзном договоре России и Белоруссии, который подписан в 1999 году. Со слов министра, переговоры о целесообразности ведутся между центральными банками двух государств.

Министр экономики Белоруссии, Дмитрий Крутой, считает, создание единого валютного пространства должно происходить на финальной стадии интеграции. А поскольку центробанки обеих стран независимы от правительства, вопрос должен обсуждаться уровне глав государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в феврале высказал свое мнение по этому вопросу. По его словам, единой валютой не должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Это должна быть абсолютно новая валюта, ее эмиссия, по примеру Евросоюза, должна осуществляться обоими государствами.

Тему объединения двух государств на ПМЭФ 7 июня поднимал Президент России Владимир Путин. По его мнению, оснований для объединения двух государств на сегодняшний день нет, такие цели на ближайшее время не ставятся.