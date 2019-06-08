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Тысячи евро безвозвратно утеряны, треть сотрудников Roshen уволены. Никто не удивится, если и здесь экс-президент найдет «российский след».

У бывшего украинского главнокомандующего наступила несладкая жизнь. Конфетный бизнес Порошенко потерпел крах в Литве. Roshen по состоянию на 2018 год имела убытки в размере 333 498 евро. За 2017 году эта цифра составила 83 996 евро. Предприятию ничего не оставалось, как уволить две трети сотрудников и сократить производство.

Фабрика по производству карамели в Клайпеде стала проблемной в 2011 году. За эти годы детище Петра Порошенко в Литве накопило убытков на сумму больше 2 млн евро. Данные приводит Реестровый центр «Klaipedos konditerija» стала частью Roshen в 2006 году. Получается, что Порошенко удачно «впаривал» свои сладости литовцам всего лишь 5 лет, а в течение следующих 8 лет бизнес медленно шел ко дну.

По каким причинам конфетный бизнес Порошенко потерпел крах, объясняет глава Roshen Nord Жильвинас Урбонас:

«Это было обусловлено многими причинами, в том числе — эффективностью оборудования и стоимостью рабочей силы»,

— сказал он.

То есть, конфеты от горе-президента стали настолько не востребованы, что давать зарплаты было уже нечем. Неудивительно, если Порошенко и в этой неудаче найдет «влияние Москвы». Ведь Литва – уже вторая страна, где бизнес экс-президента терпит крах. В российском Липецке Roshen не работает с апреля 2017 года. Теперь Литва. Кто следующий? Наверное, Порошенко боится такого же сценария для Украины, поэтому в 2018 году в украинские Roshen усиленно вкладывались средства.

Кроме Украины, фабрики Roshen остались в Венгрии (Bonbonetti Choco Kft), в Люксембурге (Roshen Group S.a.r.l.) и в Чехии (Roshen First s.r.o.). В 2016 году бизнесмен заявил, что отдал свою долю в конфетной компании в «слепой» траст под управлением иностранного банка. Но так ли это на самом деле, никто не знает. Бывший президент тяжело расстается с деньгами, о чем свидетельствует его владение некоторыми украинскими телеканалами во время президентства вопреки закону.

Если дела у Порошенко пойдут так и дальше, Roshen тоже может стать собственностью «агрессора». Например, на днях так произошло с «Севастопольским морским заводом имени Орджоникидзе», принадлежавшем Порошенко. Путин перевел его в федеральную собственность.