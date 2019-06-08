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Татьяна Говорова восхищалась Крымским мостом от лица делегации, но сама оказалась преподавателем русского языка родом из «дружественной» страны.

Стало известно, что сегодня, 8 июня, полуостров Крым посетила делегация из ЕС. Юрий Гемпель, председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, сообщил, что прибыло 14 человек. Это были общественники и один чиновник из Франции, Бельгии, Люксембурга и так далее. В частности, представительница Люксембурга Татьяна Говорова-Генард высказалась о величии Крымского моста и заявила, что очень сожалеет о санкциях, которые были применены против России. Делегация провела заседание в Крымском этнографическом музее в Симферополе.

Занимательной деталью в этом остается глава делегации, которая сопровождала иностранцев, по словам изданий, «изучающих русский язык». Женщина, которая так хвалила Крымский мост, оказалась белоруской. Она является учителем русского языка в Люксембурге и вполне может являться преподавательницей остальных делегатов. Но их имена замалчиваются, так что узнать об их происхождении сложно.

Забавно, что данная деталь скрыта фактически всеми изданиями, так как получается, что ягода-калина сама себя хвалила. Ведь Беларусь – это союзник России и даже если Татьяна проживает в Люксембурге назвать ее европейкой очень сложно. Так что слова похвалы и сожаления насчет Крыма фактически прозвучали не от представителя ЕС, а от белорусской учительницы русского языка.