Уроки астрономии: Трамп объявил Луну частью Марса

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Американский президент не «посрамил» своих предшественников, путавших Иран и Ирак, Швецию и Швейцарию, Монику и Хиллари.

В своём микроблоге Трамп призвал NASA не заниматься пустяками, такими, как освоение Луны, а сконцентрироваться на более серьёзных вещах, таких, как Марс. В скобках, американский президент многозначительно добавил (частью которого, является Луна).

Встрепенувшаяся общественность была благодарна Трампу за уроки астрономии и поспешила объявить 7 июня днём присоединения Луны к Марсу. Словесные перлы Трампа и ранее вызвали скепсис обывателей и специалистов, высказывавших сомнения в компетенции президента США.

Так бывший астронавт и участник миссии «Апполон-11» к Луне – Майкл Коллинз, предположил, что нога американца не скоро может ступить на Марс, поскольку, Дональд Трамп, похоже, не подозревает о существовании красной планеты.

Многие государственные мужи удивляются, почему нынешний хозяин Белого дома так усердно настаивает на освоении космоса. NASA даже была поставлена задача: представить и реализовать новую лунную программу в ближайшие 5 лет.

Некоторые увидели в этом намёк о втором неизбежном сроке Трампа, который использует популистские приёмы, эксплуатируя космическую тему. Даже произведённый фурор, когда он объявил Луну частью Марса, не остановит президента США в реализации вселенских идей.

Впрочем, комментаторы советуют горе-астроному прежде засесть за учебники или открыть Википедию, чтобы обзавестись минимальным багажом знаний на эту тему.