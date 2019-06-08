Затишье перед бурей? США и Мексика договорились о миграционном соглашении

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Мехико «прогибает» свою политику под давлением Вашингтона, - считают эксперты.

В пятницу, 7 июня стало известно что США и Мексика после долгих переговоров все же договорились о миграционном соглашении. Американский президент на своей странице в Twitter отметил, что 5-процентные пошлины на всю мексиканскую продукцию, планируемые в случае провала переговоров, приостановлены на неопределенный срок.

Трамп, ссылаясь на совместную американо-мексиканскую декларацию, также отметил, что Мексика согласилась принять весьма решительный меры для пресечения потока мигрантов на границе с Северной Америкой путем расположения Нацгвардии на территории всей страны. Похоже, такие резкие перемены в отношениях ничто иное, как затишье перед бурей.

Не совсем похоже что мексиканские власти пришли к таким вынужденным мерам без всякого давления извне. Теперь беженцы, пересекшие границу США в поисках лучшей жизни, будут немедленно возвращены на территорию Мексики, где их будет ждать длительное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища. А Мексика просто будет наблюдать, без права вмешиваться в процесс, который может не дойти до своего логического завершения.

Майк Помпео не упустил возможности прокомментировать данное америко-мексиканское соглашение. Он отметил что США с нетерпением ждут совместной работы с Мексикой для более надежной защиты южных границ от нелегальных беженцев.