Грехи молодости: Возможный премьер Британии признался в увлечении наркотиками

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Министр Майкл Гоув не стал ждать, когда скандальные подробности всплывут в посвящённой ему книге.

Глава ведомства по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства признался в грехах молодости. В одном из интервью он рассказал, что в прошлом на вечеринках он увлекался наркотиками.

Возможный преемник Терезы Мэй на посту премьер-министра Британии утверждает, что увлечение наркотическими веществами, безусловно, было ошибкой. Тогда Гоув был молодым сотрудником СМИ и сейчас раскаивается в своих поступках.

Это заявление он сделал в канун публикации книги, в которой автор – Оуэн Беннет поведал о том, что министр употреблял запрещённое зелье в 2016 году. 51-летний кандидат в премьеры долгое время трудился в различных изданиях, пока в 2005 году не был избран в парламент Великобритании от Консервативной партии.

Впоследствии он был поставлен курировать вопросы сельского хозяйства и окружающей среды во втором кабинете Терезы Мэй, которая после объявления об отставке будет исполнять свои обязанности, пока однопартийцы не изберут нового лидера фракции.

В числе вероятных соперников Майкла Гоува числятся бывшие и действующие министры иностранных дел, МВД и по делам Brexit. По некоторым прогнозам, наибольшие шансы стать премьером именно у Гоува, если, конечно, этому не помешает «наркотический» скандал.