Живут по инструкциям Госдепа? Интернет-голосование по «Единой России» закончилось скандалом

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Многие пользователи уверены, то единороссы давно живут по указке из-за рубежа, но в том же обвинили и КПРФ.

Один из сторонников коммунистической партии решил набрать очков публикацией опроса в интернете. Он хотел выяснить, как относятся к самой многочисленной парламентской фракции России обычные пользователи Сети. Однако, невинное интернет-голосование оказалось настолько провокационным, что на орехи досталось и самой КПРФ. Суть опроса состояла в том, чтобы убедить россиян, что «Единая Россия» уже давно не имеет собственного мнения. Однако, в том же пользователи упрекнули и коммунистов.

Дескать, по инструкциям ЕС и Госдепа живут не только единороссы, но и подопечные Геннадия Зюганова. Не зря же матерый политик внезапно уступил свое место Грудинину во время президентских выборов. Зюганов не стал выдвигаться по причине того, что уже староват стал для президентства, но возраст никогда не считался серьезной помехой в большой политике, если кандидат не страдает маразмом.

И все же посторонний человек, не с самой чистой репутацией, предприниматель, аферы которого не уставали изобличать даже по окончанию выборов президента, стал выдвиженцем коммунистической партии. Да и коммунистом он стал так поспешно, что в симпатиях к наследникам Ленина его не уличить. Он примкнул к краснознаменным лишь в 2018 году перед самыми выборами. Кто или что заставило Зюганова принять в свои ряды столь «неблагонадежного» человека и, в идеале, доверить ему президентство? Пользователи сделали вывод – зарубежные кураторы.

«Единую Россию» они подгребли под эту же гребенку, но коммунист-провокатор ожидал вовсе не этого. В ответ он разразился нецензурной бранью. В общем, весь благородный посыл – уличить единороссов в идеологической несостоятельности – закончился скандалом. В Сети вместо конструктивного диалога началась банальная грызня с переходом на личности. Возможно тому, кто хотел критиковать, нужно сперва научиться выслушивать критику и в свой адрес?