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Пресс-секретарь Путина вместе с остальными россиянами попался на «утку» ГУ МВД России по Москве.

Россияне не перестают обсуждать скандальный арест оппозиционного журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, тогда как его коллеги из других СМИ выходят на одиночные пикеты в его поддержку и попадают в ИВС. Журналиста подозревают в сбыте запрещённых препаратов в крупных размерах. Арестовав и якобы избив Голунова, правоохранители не смогли получить от него признательных показаний, поэтому, как считают активисты, подстроили нарколабораторию в его квартире.

Соответствующие фото были опубликованы на сайте МВД и до сих пор не удалены, несмотря на то, что министерство признало: случилась ошибка, и из предоставленных фото только одно на самом деле было сделано в квартире Голунова. Судя по снимку, ни о каком сбыте и тем более изготовлении препаратов «наркобароном» из «Медузы» речи быть не может.

Справедливо многие заподозрили, что арест журналиста мог быть заказным. Иван Голунов широко известен своими антикоррупционными расследованиям, из-за которых жизнь ему пытались испортить не раз. С соответствующим вопросом вскоре обратились с тому, кто как никто должен знать дело изнутри, если арест действительно является чьим-то злым умыслом – к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову.

Плохо понимая, о чём его спрашивают, Песков поспешил перенаправить журналистов на сайт МВД, чтобы те посмотрели на фото нарколаборатории и больше не задавали очевидных вопросов. В Сети отметили, что Песков указал журналистам на глупость с такой наивностью, не зная, что почти все опубликованные пресс-службой фото — «фейк», что это действительно можно рассматривать как намёк на непричастность высших чинов к аресту.

Тем, кто страдает «навальнизмом головного мозга», советуют теперь тщательнее разобраться в вопросе. Несмотря на то, что московское МВД признало ошибку с фотографиями, Голунова продолжают обвинять по той же статье, очевидно, небеспочвенно.