«И быть не может» - Путин развеял слухи об объединении России с Беларусью

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Президент РФ назвал белорусов, русских и украинцев единым народом, но объединять страны не планирует.

Владимир Путин сообщил, что считает русских, украинцев и белорусов единым народом, но сейчас у России нет ни планов, ни целей для объединения. Тем более, не собираются в Кремле объединять Россию с Беларусью. «И быть не может», - подчеркнул президент.

Ранее поступили известия, что Российская Федерация давит на Александра Лукашенко, президента Белоруссии, всё сильнее, дабы он показал расположение к России и начал тесную интеграцию с Москвой, в обмен на помощь союзника. По слухам, Владимир Путин мог бы управлять объединённым государством после 2024 года.

Президенты обеих стран согласны вести политический курс на объединение, но оба подчёркивают, что готовы на это только после согласия к единству на уровне населения.