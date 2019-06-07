Ушанка, валенки и ханьфу: Перспективы тесной дружбы России и Китая сулят гибель русской культуры?

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Пока российским школьникам предлагают сдать ЕГЭ по китайскому, китайские дети изучают стереотипы о русских.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году стал неоспоримым подспорьем для совершенства российской экономики и общества в целом. Всего за два дня, сделав тонну популистских заявлений, политики сошлись в одном: Россия, как государственная единица, со времён Петра I зря двигалась по западной модели развития, будущее её – с Китаем. Так, Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подписями под многострадальным торговым договором, определились с расчётом в нацвалюте (ну почти), альма-матер президента РФ сделала китайского лидера почётным доктором, но то ли ещё будет!

А будет, считают культурологи, не самое приятное для русских будущее. Отмечается, что вопреки десяткам договорённостей российско-китайские отношения складываются однобоко: Россия с хлебом-солью, настежь раскрывает дверь китайской экономике, а сосед брезгует переступить порог.

За годы культурно-экономического сотрудничества Россия сделала несколько шагов навстречу КНР: фактически дарит леса и территории под строительство, предлагает специалистам хорошую работу с удобствами, президент на мировой арене отстаивает честь Huawei перед лицом американской безалаберности, пропагандирует китайскую модель цифровизации экономики (всякие блокчейны и иже с ними), вводит население в курс международной деятельности, посвящает в культуру Поднебесной и даже вводит в перечень предметов на ЕГЭ китайский язык.

Что там, даже Рунет ограничили по примеру Китая и планируют далее вводить квоты на международную связь избранным компаниям. Но говорить о том, что двигателем такого прогресса являются дружеские отношения, к сожалению, пока нет оснований. Де-факто, РФ и КНР объединяются не столько «за», сколько «против» - против общего врага в виде вездесущих США. Разочарование от сотрудничества с Западом невольно поставило Россию в позу зависимости от соглашений с Китаем. Речь о паритете не идёт, ведь даже оглашённые на ПМЭФ тезисы чётко показывают желание навязать россиянам преимущества закрытого от мира общества, чтобы увеличить зону влияния на российскую экономику и ресурсы.

Кривить душой и высказывать «фе» против китайского социализма будет несправедливо. Ведь государство заботится о привлечение инвестиций, специалистов и взаимовыгодного сотрудничества из-за рубежа, пусть забота эта с душком пресловутого клейма «Made in China». Гордые русские наверняка в курсе последних событий из Китая, но как дела обстоят по ту сторону баррикад, известно немногим.

Так, например, байки о повсеместном изучении русского в КНР – всего лишь байки. Да, в стране есть несколько «русских» городов, где ушанки, валенки и ханьфу отлично сочетаются, но мера эта вынужденная, в большинстве своём, из-за русских мигрантов. Им постоянно предоставляют рабочие места: на ПМЭФ представитель провинции Хайнань подготовили новые места специалистам из России. Менеджер со средним образованием, без китайского и со средним английским может улететь преподавать «американский», а не русский язык в любую точку КНР за 100-150 тыс. рублей в месяц, при этом местные детишки и «айтишники» будут их обожать.

Знания о русских там скудные, их постигают чаще из брошюр, вроде «Пронизывая взглядом Россию», собранных из цитат китайских книг и статей о России. Дети с младых лет узнают о славянских соседях только стереотипы: пьют, курят, не чтят мораль и историю, в отличие от китайцев, «дадут по щам», если не знаешь ответ на вопрос «В чём правда, брат?». Но дальше северных провинций не каждый китаец ответит на вопрос, что такое Россия. Хорошо знают китайцы только Путина, или как его называют сами жители Поднебесной – господина «Пудзинь». Его любят, ведь с экранов телевизоров он предстаёт с голым торсом, на коне, с медведем, весь из себя сильный, важный, независящий ни от кого политик – кремень. В то же время, своего лидера воспринимают как «отца» народа и называют «Толстячок Юнь». Для них союз государств существует только на уровне парламентов, как тандем «толстого и тонкого».

Таким образом, перспектива тесной дружбы между странами действительно может сулить гибель русской культуры, но только на фоне слепоты китайских товарищей и внезапной изоляции России от внешнего мира.