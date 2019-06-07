ВМС США обвиняют российский корабль в небезопасном манёвре - Москва «переводит стрелки»

Сегодня, 16:44

От столкновения «Адмирала Виноградова» и Chancellorsville спасли 15-30 метров «удачи», если верить СМИ.

Недавно в социальных сетях, в частности, в Twitter, опубликовали изображение, на котором два военных корабля находятся в опасной близости друг к другу. На фото расположен USS Chancellorsville справа, а слева российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Позже Пентагон сделал заявление, что ВМС США обвиняют этот корабль в проведённом небезопасном и непрофессиональном манёвре, который привёл к опасному сближению. В Москве «стрелки переводят» обратно – это, мол, американцы наперерез нашим кораблям бросаются.

Сама ситуация напоминает ряд схожих: в акватории Чёрного моря раньше российские лётчики делали вид, что собираются на боевые заходы, а американские моряки получали проблемы с сердцем и в срочном порядке сходили на землю.