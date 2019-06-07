Путин, приди - Бывший мэр Славянска может стать «агентом Кремля» в Верховной Раде

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Неля Штепа весной 2014 года невольно стала одним из «зачинщиков» восстания на Донбассе, за что поплатилась уголовным преследованием.

Когда в апреле 2014 года отряд Игоря Стрелкова вошёл в тихий украинский Славянск, одной из самых узнаваемых медийных фигур оказалась Неля Штепа, занимавшая тогда кресло мэра города. Чиновница вскоре добровольно сложила свои полномочия в пользу «народного мэра», но продолжала выполнять некоторые административные обязанности.

Позже украинские правоохранители инкриминировали ей это, как посягательство на территориальную целостность государства и пособничество «оккупантам», не вняв доводам Штепы, что призывы землякам прийти на референдум о независимости республики, были сделаны «под дулом автомата».

Судебные разбирательства по делу бывшего мэра Славянска постоянно переносились, и она находилась под домашним арестом, хотя ей грозил пожизненный срок заключения. Недавно стало известно, что Неля Штепа попала в списки «Оппозиционного блока», который будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

На Украине это стало поводом для горячего обсуждения и некоторых утверждений, что недаром эту партию считают пророссийской. Тревога украинских ультра-патриотов, как правило, сопровождается уверениями, что Штепа может стать ещё одним, наряду с Бойко, Медведчуком и другими, «агентом Кремля» в парламенте страны.

Националисты не исключают, что бывший мэр вернётся к лозунгам 2014 года, в духе: «Путин, приди!» и поставит под удар зыбкую государственность Украины. Однако, есть повод задуматься ещё об одной причине включения Штепы в избирательные списки, помимо её «раскрученности» в свете событий 5-летней давности.

Если она получит мандат народного депутата до окончания суда, то сможет избежать уголовного наказания, ведь отмена неприкосновенности народных избранников – пока лишь в проектах Зеленского.