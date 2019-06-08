Вернул народу «награбленное»? Россиян возмутило швыряние Жириновского деньгами

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За ставшие уже традиционными барские жесты, лидера ЛДПР иронично называют современным Робин Гудом.

Большой интерес россиян вызвало видео, на котором вальяжный Владимир Вольфович «пошёл в народ», направо и налево раздавая купюры разного достоинства окружившей его публике. В интерьере Красной площади это выглядело особенно эпично: влиятельный вельможа милостиво одаривает подданных деньгами, не пропуская ни одной протянутой к нему руки.

Действительно, в разгар дня в этом месте полно праздношатающихся, для которых пара сотен рублей может стать решающим аргументом, за какую партию отдать свой голос на очередных выборах. Достаточно вспомнить, что Жириновский и ранее нередко прибегал к подобному беспроигрышному трюку и рядом непременно оказывались один или несколько операторов, которые в последствии тиражировали барские жесты лидера ЛДПР.

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях и, как всегда, мнения были неоднозначными. Часть комментаторов возмутило швыряние Жириновского деньгами, поскольку они взяты партией Владимира Вольфовича из бюджета, а, следовательно, из карманов налогоплательщиков. Это, ни что иное, как разбазаривание государственных средств, уверены критики поступка политика.

Другие же полагают, что лидер ЛДПР поступил, как Робин Гуд и частично вернул «награбленное» у народа. В этом жесте «Вольфовича» отдельные граждане даже усмотрели восстановление справедливости. Большинство назвало действия Жириновского безнравственными и не жалели эпитетов, для характеристики увиденного, выразив сожаление, что для многих россиян деньги «не пахнут».