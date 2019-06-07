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После многочисленных обвинений в шпионаже Лондон все еще ждет, что Москва «преклонит колено», но Песков эти надежды пресек на корню.

Россия не будет унижаться перед Великобританией «для улучшения отношений». Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, находясь в Питере на международном экономическом форуме. Будучи правой рукой Путина, Песков четко объяснил, что России выгодно взаимное сотрудничество, где учитывались бы интересы обеих стран. Поэтому «менять поведение», как того хочет Великобритания, в Кремле никто не будет.

Песков подчеркнул, что в такой позиции Кремля нет ничего плохого. Следом он сделал намек, что «иные» модели поведения как раз отношения между странами портят, и сегодня можно наблюдать последствия этого. Вероятно, ответ Пескова может быть свидетельством того, что Россия сыта по горло обвинениями со стороны Великобритании.

Лондон по распространению русофобии может вполне посоревноваться с Вашингтоном. Стоило Путину посоветовать Великобритании покончить с историями о шпионах, как тут же в окружении Терезы Мэй «умыли руки». Там ответили, что отношения между Россией и Соединенным Королевством станут лучше, если сам Кремль изменит поведение. Какого именно поведения ждут от России после мирных заявлений Путина, не уточняется.

В Кремле, очевидно, агрессивные выпады Великобритании помнят и «документируют». Россию однажды уже поставили в один ряд с опаснейшими террористическими группировками, а позже и вовсе назвали главной угрозой. Еще больше отношения испортились из-за экс-ГРУшника Сергея Скрипаля. Попытку его отравления сразу же приписали России. Москва была сыта по горло обвинениями, пока расследование дела продолжалось. Несмотря на все, Путин продолжает мирную риторику в отношении Великобритании, надеясь на взаимодействие. Но на территории Соединенного Королевства к этому не готовы.