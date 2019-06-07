Собянин не по зубам – Соболь уличили в трусости после нападок на Симоньян

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Поступок юристки ФБК настолько нелогичен, что некоторые заподозрили оппоненток в сговоре ради пиара.

Конфликт Любови Соболь и Маргариты Симоньян не мог не вылиться в обсуждение в Twitter. Вероятно, сторонница Навального на это и рассчитывала, ведь она уже видит себя в депутатском кресле в Мосгордуме. Непонятно, как преследование и давление на беременную женщину поможет ей занять желаемую должность, но в разжигании хайпа Любовь действительно мастер.

Соболь уличили в трусости после нападок на Симоньян. Все дело в причине «нападения». Ранее «Навальный Live» показал новое видео о квартирах, которые достаются сторонникам мэра Москвы Сергея Собянина вместо простых россиян. Соболь, будучи членом команды Навального, захотела узнать мнение главреда RT Маргариты Симоньян на эту тему. Сразу же возник логичный вопрос: а почему не пойти сразу к Собянину? Соболь озадачила не только ненавистников, но и поклонников. Приговор вынесли однозначный – Собянин ей не по зубам.

Проще подкараулить беременную женщину в офисе «Эхо Москвы». Нападки на Симоньян со стороны Соболь оказались чрезвычайно грубыми. Эту точку зрения поддерживают и в сети. Вторжение в личное пространство и навязчивость – не лучшие способы добиться ответов. Подписчикам Соболь этот прием напомнил поведение нетактичных журналистов низкопробных изданий.

Остается загадкой, чего хотела добиться Соболь? До недавнего времени, несмотря на приверженность Алексею Навальному, она имела имидж неглупого адвоката, любящей матери и заботливой жены. Еще не успев стать чиновницей, она уже принялась позорить себя нелогичным поступком. Поскольку Симоньян с Собяниным так никто и не смог связать, россияне предположили, что оппонентки и вовсе сговорились для взаимного пиара. У этой версии слишком много «но». Любовь Соболь выступает категорически против нынешнего политического режима, а Маргарита Симоньян – всеми руками «за». Не стоит ждать, что между этими персонами в обозримом будущем наступит понимание.

Напомним, что Симоньян после этой стычки угодила в больницу. На ее сторону встали многие известные люди и даже Мария Захарова. Представитель МИД РФ на своей странице тонко подметила, что «соболь – это животное».