Пусть сами голосуют против собак: Жириновский связал цифровизацию России с роспуском Госдумы

Сегодня, 05:30

В будущем депутатам нечего будет делать – их работа перейдёт в смартфоны обычных россиян.

Вопросы о цифровизации предстают перед чиновниками всё чаще. Как отмечалось на сессиях первого дня Петербургского международного экономического форума, цифровизация необходима, в первую очередь, экономическому сектору. Госаппарат получает всё меньше сведений о состоянии бизнеса и отдельных отраслей из регионов, при этом данные всё ещё печатаются на бумаге и имеют спорное качество и отвратительную периодичность, из-за чего страдает принятие депутатами решений, необходимых для экономического развития России.

Однако, не все так оптимистично настроены к технологии. Например, обычные пользователи считают, что некорректная система цифровизации приведёт к попаданию иногда секретных данных в руки злоумышленников или «врагов» и будет использована против России. Впрочем, примеры таких государств, как Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Япония и Израиль, показывают безопасность цифровой экономики в условиях грамотного управления.

Удивительно, но преимущества в нововведении видит опытный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он смело заглянул в недалёкое будущее и связал цифровизацию с неотвратимым роспуском Госдумы. Парламент РФ уже давно испытывает проблемы с рассмотрением и принятием общественно важных решений. Как отмечает либеральный политик, «мы уже 20 лет не можем принять нормальный закон о животных, и каждый день бродячие собаки кого-то убивают», указывая, что власть изжила себя.

Через 10 лет голосовать за или против уничтожения животных смогут сами россияне через приложение в смартфоне. В их руках будет будущее ЖКХ, экологии, природных ресурсов, нетронутыми останутся международные отношения и оборона, считают эксперты. Народовластие – это конечная цель цифровизации любого государства. Отметим, что аналогичную цель ставит перед собой новый президент Украины Владимир Зеленский, называя проект «страна в смартфоне».

Однако получая власть, народ обязан будет испытать на себе последствия своих решений. Но волноваться не о чём, ведь, как известно, в России любой таксист лучше политика с полувековым стажем знает, как управлять страной.