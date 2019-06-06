Я тебя породил, я тебя и убью: Украинские националисты «пропиарились» перед выборами избиением Порошенко

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Впервые за долгое время россияне поддержали украинских националистов, забросавших особняк Петра Алексеевича файерами.

Представители украинской ультраправой националистической организации «Правый сектор»*, запрещенной в России, 6 июня предприняли попытку захватить особняк экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине, под Киевом. Подопечные Дмитрия Яроша скандировали «Порошенко за решетку!» и забрасывали резиденцию бывшего лидера «незалежной» файерами. По информации одних СМИ, протестующих было порядка 60 человек, а другие масс-медиа называют уже 180 человек.

В качестве причины своего бунта националисты назвали скандал с «Укроборонпромом», в котором фигурирует имя экс-президента. У активистов под знаменами «Правого сектора» также накопились вопросы о том, как президент сумел увеличить свое состояние в 18 раз. Однако есть основание полагать, что народное возмущение – это просто очередной заказ.

Не исключено, что националисты теперь служат другому «Золотому тельцу», которым, по мнению многих политологов, является Арсен Аваков, один из немногих членов правительства Порошенко, которые поддержали Зеленского еще до второго тура выборов. При этом националисты яростно отрицали, что действуют под флагами партии, якобы они просто возмущенные граждане страны, которых обкрадывают.

Возможно, «Правый сектор» захотел крови перед парламентскими выборами, ведь Порошенко имеет все шансы войти в обновленный парламент с большим количеством последователей. Не зря же он переименовывал «Блок Петра Порошенко» в партию «Европейская солидарность». Многие молодые и горячие украинцы могут купиться на новую вывеску, а так украинские националисты «пропиарились» на избиении Порошенко, чтобы самим войти в Раду.

Избиения как такового не произошло, но были все предпосылки, что дело закончится керосином, причем не в переносном смысле. Пожарные даже расчехлили брандспойты, дабы избежать возможного возгорания, а вот полицейские вели себя довольно вяло, словно все не могли определиться: стать на сторону закона или помочь митингующим.

Примечательно, что именно националисты пять лет назад провозгласили Петра Алексеевича «князем над собою», а теперь как в романе Гоголя «Тарас Бульба» следуют принципу – я тебя породил, я тебя и убью. Россияне с восторгом отреагировали на эту новость. По их мнению, украинцам давно пора было прозреть.

По словам некоторых комментаторов, Порошенко навлек на себя гнев «патриотов» тем, что платил бойцам АТО слишком мало. Вместо обещанных за каждый день войны две тысячи гривен, служивые получали по пять тысяч в месяц.