Сегодня, 15:33

Бывший гражданин РФ Сергей Запорожский не упускает случая вылить ушат помоев и на бывшую Родину, и на ЛДНР.

В ходе программы «Время покажет» участники обсуждали минский переговорный процесс, первый, после прихода Зеленского на пост президента. Запорожский, комментируя инициативы контактной группы в Минске, уверен, что большинство граждан Украины ждут совсем других действий от Зеленского по отношению к ЛДНР.

Украинский эксперт категорически отрицал возможность прекращения огня и надеется, что президент даст команду «давить» Донбасс. Во всяком случае, этого от него ждут остальные граждане Незалежной, которые пока не определились, стоит ли поддерживать бывшего фронтмена «Квартала 95».

Слова эксперта вызвали бурю негативных эмоций как в студии, так и в соцсетях. Россияне призвали гнать в шею Запорожского с Первого канала, призвавшего к продолжению войны с непризнанными республиками.

Зрители недоумевают, до каких пор на ток-шоу будут приглашать русофобов всех мастей, которые своими высказываниями оскорбляют Россию и жителей Донбасса.

Некоторые порекомендовали ведущим программы «Время покажет» брать пример с канала «Россия-1», ведущие которого давно перестали церемониться с подобными субъектами и попросту выгоняют их из студии.