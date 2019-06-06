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Расследование покажет, почему Зеленский-комик блистал на сцене со своим материалом, а Зелеснкий-президент вдруг опозорился на весь мир «шпаргалкой» предшественника.

Администрация «плагиатора» Зеленского заподозрила Порошенко в провокации. Предположение выдвинул замглавы ведомства по информационной политике Кирилл Тимошенко. В пресс-службе также подтвердили, что слова Зеленского и Порошенко на разных мероприятиях схожи из-за «диверсии» сотрудников МИД.

Чтобы установить справедливость, было анонсировано расследование. Трудно поверить, что Зеленский, будучи комиком, радовал страну собственными монологами, а на посту президентства вдруг сразу «сел в лужу», повторив тезисы Петра Порошенко.

Вполне вероятно, что Порошенко успел оставить своих людей в МИД. К тому же, волна отставок еще не добралась до ведомства. Наверняка там остались люди, работающие на два фронта. Но администрация Зеленского в такие нелепые случайности не верит. Подсунувшим плагиат людям грозят наказанием.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом ЕС Дональдом Туском говорил о «смерти российского имперского проекта». Пафос очень сильно напоминает речи Петра Порошенко, и не зря – экс-президент сказал то же самое ранее на съезде своей обновленной партии.

Стоит отметить важный момент: видеозапись, где Зеленский произносит «провокационную» речь Порошенко, отсутствует. Текст существует только на странице АП. Это вызывает еще больше вопросов к ведомству.