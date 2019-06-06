Европа слишком ненадёжна: Офис PDVSA откроется в Москве

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Из-за санкций Венесуэла ограничивает своё взаимодействие с США и всех причастных стран.

Из-за постоянного давления США на Венесуэлу и все связанные с ней фирмы, вторые были вынуждены принять ответные меры. Министр нефтяной промышленности республики Венесуэла Мануэль Кеведо заявил, что из-за опасности потери активов компании офис PDVSA будет перенесён из Люксембурга. Новый офис откроется в Москве, и в дальнейшем компания планирует расширять своё сотрудничество с российскими нефтедобывающими организациями.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что взаимодействие с Россией более благоприятно, ибо Европа слишком ненадёжна. Из-за нестабильного капиталистического мира Европы, который не подчиняется своим же правилам прибыль компании стоит под угрозой.

Ранее США запретила своим компаниям перечислять денежные средства на счёт компании PDVSA как знак непризнания правящей верхушки республики. Вся собственность компании была заблокирована на территории США. США заявляют, что снимут санкции после того как в Венесуэле произойдёт демократическая смена руководства.