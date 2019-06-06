Сегодня, 09:07

Украина постоянно обманывала Россию и нарушала двухсторонние договорённости, - заявил экс-министр.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко обвинил власти своей страны в нежелании налаживать отношения с Россией. Червоненко пролил свет на некие особенности взаимодействия стран, заявив, что власти Украины всё время обманывали Россию, и заведомо не желая налаживать контакт провоцировали на определённые меры.

Экс-министр признался, что инцидент в керченском проливе был прямой провокацией, и никто из властей и не собирался освобождать своих моряков. Хоть реальные условия и обязывают Украину «перевернуть страницу» вражды, никто этого делать не собирается. Также экс-министр отметил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо налаживать диалог с Москвой.

Из-за политических спекуляций Украины пострадали не только граждане России от санкций, но и самой Украины. Проводя данную политику, страна обретает риски провала её внутренней политики, в результате чего может последовать полное разочарование народа во власти. С понижением легитимности власти весь её функционал ставится под сомнение в результате чего могут произойти народные восстания.